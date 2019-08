CNN tipt “20 prachtige Europese steden met amper toeristen”, en daarbij ook ... Antwerpen TT

13 augustus 2019

13u05

Bron: CNN 1 Reizen Op zoek naar een mooie Europese stad om nog eens een citytripje te doen, maar geen zin om in de massa rond te lopen in steden als Venetië, Parijs of Amsterdam? Dan heeft CNN voor de Amerikaanse cultuurliefhebber twintig naar eigen zeggen “prachtige alternatieven met amper toeristen”. In het lijstje ook één Belgische stad: Antwerpen.

De Scheldestad wordt op de website van CNN onder meer geprezen om de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal die de skyline van de stad domineert. “Maar is er nog veel meer te zien in deze Belgische stad dan zijn beroemdste bouwwerk”, klinkt het. “Hoogtepunten zijn de Diamantwijk, waar reizigers tot in het hart van een industrie kunnen komen die al sinds de 15de eeuw een belangrijk deel uitmaakt van de stad. Ook is er het Red Star Line Museum op de oude dokken, waar het verleden van de stad als een hub voor migratie richting de VS wordt blootgelegd.”

Antwerpen figureert in het lijstje tussen andere steden als het Franse Orange, Aarhus in Denemarken en Pristina in Kosovo. Al durven we de beschrijving “amper toeristen” toch niet zonder enig chauvinisme in twijfel te trekken: volgens officiële cijfers lokte Antwerpen vorig jaar net geen 15 miljoen bezoekers en 4,6 miljoen overnachtingen.