Cliché bevestigd: Chinese toeristen in ons land geven het meeste geld uit, Nederlandse het minste lva

01 juli 2018

04u56

Bron: Toerisme Vlaanderen, Nieuwsblad 0 Reizen Uit een nieuwe studie van Toerisme Vlaanderen blijkt dat Nederlanders op bezoek in één van onze zes kunststeden dagelijks gemiddeld 129 euro uitgeven, bijna 100 euro minder dan de Chinese bezoekers, die dagelijks gemiddeld 223 euro spenderen. Ook de Russen zijn gul in hun uitgaven.

In samenwerking met de toeristische organisaties van de zes kunststeden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen en Brussel bevraagde Toerisme Vlaanderen tussen april 2017 en april 2018 3.873 toeristen zowel uit eigen land als uit de belangrijkste herkomstlanden: Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, de Verenigde Staten, China, Japan, Rusland en Zwitserland.

Samen brengen deze toeristen heel wat geld in het laatje. De totale omzet in 2017 bedroeg 1 miljard euro. In verhouding dragen de Chinezen en Russen daar meer toe bij. Zij geven gemiddeld respectievelijk 223 en 218 euro per dag uit. Een derde van dat bedrag gaat naar shopping.

De Nederlandse toeristen geven gemiddeld 129 euro uit. Het verschil laat zich waarschijnlijk verklaren door het feit dat zij meestal eerder voor het lekkere eten en de gezelligheid komen dan om te shoppen, zegt Vincent Nijs van Toerisme Vlaanderen.

Ons lekker eten is namelijk een belangrijke aantrekkingsfactor. De helft van de bevraagden bezoekt de steden voor een beleving die te maken heeft met onze gastronomie. 37 procent bezoekt de steden omwille van het erfgoed. Shopping is de derde belangrijkste reden.

De kans dat deze toeristen een bezoek aan een van de onze kunststeden aanraden, is groot. De bevraagde bezoekers gaven hun verblijf een gemiddelde tevredenheidsscore van 8,3 op 10.