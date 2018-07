Citytrips zitten opnieuw in de lift: steden voelen negatieve impact van aanslagen niet meer bvb

30 juli 2018

17u12

Bron: Belga 0 Reizen Veel Belgen die nog geen vakantie hadden vastgelegd, kiezen dezer dagen voor een citytrip. Dat meldt reisorganisator TUI vandaag. Parijs, Londen, Rome en Barcelona blijven klassiekers, maar ook steden als Lyon, Valencia, Rotterdam en Keulen hebben zich intussen op de kaart gezet. Portugal heeft twee steden die bij de snelste stijgers zitten onder de citytrips: zowel Lissabon als Porto kunnen deze zomer op een derde meer toeristen rekenen.

TUI stelt vast dat veel steden de negatieve impact van de aanslagen van enkele jaren geleden achter zich hebben gelaten en opnieuw bruisen van sfeer. Parijs lijkt volledig uit het dal gekropen en nestelt zich weer comfortabel in de top 5 van populairste citytrips. Lyon, de gastronomische hoofdstad van Frankrijk, champagnehoofdstad Reims en Nice profiteren mee van de populariteit van de lichtstad.

Spanje blijft de populairste citytripbestemming, maar boet dit jaar wat aan populariteit (-10 procent) in. Ondanks de politieke spanningen van het voorbije jaar rond de onafhankelijkheid van Catalonië blijft Barcelona horden toeristen verleiden. Valencia - nog authentieker dan grote broer Barcelona - is aan een stevige opmars bezig: 40 procent meer citytrippers vinden de weg naar de stad van architect Santiago Calatrava.

De Oost-Europese kunststeden zitten al jaren in de lift. Ze zijn hip en goedkoop. Praag geldt al jaren als de topvedette, maar het Poolse Krakau dingt razendsnel naar een plaats in de top 3.

Steeds meer citytrippers kiezen trouwens voor de trein. De trend was afgelopen winter al te zien, aldus TUI. Daarbij gaat het onder meer richting shoppingstad Keulen, de walletjes in Amsterdam of het hipper dan hippe Rotterdam.