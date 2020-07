Zomer van Aarschot Gesponsorde inhoud Citrytrippen saai voor kids? Niet in Aarschot! Aangeboden door Aarschot

09 juli 2020

Twijfel je nog of een stad bezoeken met kinderen deze zomervakantie wel een goed idee is? Nergens voor nodig! Het enige wat je moet doen is een leuke stad uitkiezen waar je kids zich welkom voelen, waar je makkelijk je weg vindt naar het vrijetijdsaanbod en waar de leuke activiteiten voor het rapen liggen… Zoals Aarschot bijvoorbeeld!

Drie tips om van je citytrip een succes te maken…

Tip 1. Kies een kindvriendelijke stad.

Aarschot? Check!

Hoe creëer je een stad waar kinderen zich thuis voelen en waar speelplekken echt aantrekkelijk zijn voor kids? Door het aan de ervaringsdeskundigen zelf te vragen natuurlijk! In Aarschot hebben ze dat al lang begrepen. Daar mochten de kinderen telkens mee nadenken over hoe hun speelterreinen eruit moesten zien. Het resultaat? Een super-kindvriendelijke stad die bulkt van de unieke plekjes. Ga zeker eens ‘meevaren’ op het speelschip in het Stadspark of breng een bezoek aan speelterrein ‘De Stapsteen’ in Rillaar. Goed voor uren speelplezier! Heb je grotere kinderen? Het multisportterrein en skatepark zijn helemaal tiener-proof.

Tip!

Kom je met de wagen naar Aarschot? Laat die dan achter op parking Demervallei en volg het wandeltraject naar het centrum. De avontuurlijke speelelementen op je weg maken de wandeling extra uitdagend voor de kids!

Tip 2. Zorg dat je weet waar je naartoe kan.

Aarschot? Check!

Niets zo vervelend als ronddwalen door een stad, met je kroost in je kielzog, op zoek naar leuke speelplekken of kinderactiviteiten. Gelukkig heeft Aarschot daar de ideale oplossing voor: een kleurrijk getekende kaart waar alle speelterreinen in Aarschot en de deelgemeenten overzichtelijk op terug te vinden zijn. Zo loop je zeker geen enkel leuk plekje mis.

Liever met de fiets op stap? Dan kan je gebruik maken van de handige fietsroute (30 km) die de stad uitstippelde langs de verschillende speelplekjes. Ideaal om te gebruiken in combinatie met de fietsknooppunten!

Tip 3. Ga voor een zo gevarieerd mogelijk programma.

Aarschot? Check!

Hoe meer leuke ervaringen je kinderen in een stad opdoen, met hoe meer plezier ze er later aan zullen terugdenken. Beperk je bezoek dus niet tot speelterreinen of speelparcours, maar duik met je kroost ook in het aanbod aan culturele en andere evenementen die een stad te bieden heeft.

Aarschot heeft speciaal voor de zomermaanden een topprogrammatie voor kinderen op poten gezet: van een rondtrekkende kindertheaterboerderij, tot een ‘Waar is Wally?’-zoektocht of een Drive-in Movie met kinderfilms… Keuze genoeg dus!

En willen je kinderen nadien toch graag weer wat zwaaien en zwieren aan speeltuigen?

Geen probleem! Op de Grote Markt en de Bonewijk kan je kroost zich volop uitleven op de pop-up zomerspeeltuintjes… terwijl jij geniet van een welverdiend terrasje.

Benieuwd geworden naar wat Aarschot jou en je gezin allemaal te bieden heeft deze zomer? Surf dan snel naar www.zomervanaarschot.be en laat je verrassen door het spetterende aanbod!