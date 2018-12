Chinees hotel realiseert “onmogelij­ke constructies” van Escher Caspar Naber

14 december 2018

21u22

Bron: AD.nl 0 Reizen Een uniek avontuur in mysterieuze, oneindige en onmogelijke ruimtes vol optische illusies. Dat staat de gasten te wachten van een pas geopend hotelletje in Guilin, een van China's meest toeristische trekpleisters. Het boetiekhotel is geïnspireerd op de werken van de Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher (1898-1972).

“The Other Place - Guilin Litopia belichaamt een utopie gelegen aan de laatste kilometer van de schilderachtige en symbolische Li-rivier. Wij bieden onze gasten een plek buiten de bruisende stad waar ze volledig kunnen ontspannen in een omgeving met twee- en driedimensionaal interieur”, staat op de Airbnb-site van het hotel in de regio die bekend staat om zijn steile en afgeronde rotsformaties.

Tien kamers

De eerste van in totaal tien kamers van het Escher-hotel is al klaar en kan geboekt worden. Prijs voor een overnachting: 216 euro. Maar daar krijg je dan ook wat voor, belooft de kamerbeschrijving.

“De kamer Droom bezorgt u een uniek avontuur in deze mysterieuze en eindeloze onmogelijke ruimte. Lichtroze en wit creëren een rustige en toch frisse sfeer. Alle elementen uit de echte wereld zijn verborgen achter zwarte deuren. Na elke deur wordt de ruimte puur en droomachtig. Is het een spel of een droom?”

Ontdekkingsreis op maat

Volgens architectenbureau Studio 10 dat het Escher-hotel realiseert, wordt elke kamer onafhankelijk ingevuld door creatieve individuen. Vanaf het conceptuele ontwerp tot de oplevering.

“We hebben een gemeenschappelijke ruimte van 700 vierkante meter voor verschillende activiteiten en verheugen ons erop u verschillende, andersoortige verrassingen te bezorgen. Onze gastheren staan klaar om een op maat gemaakte route door het hotel voor te bereiden. Ontspan en maak u klaar voor een vernieuwende ontdekkingsreis doorspekt met de plaatselijke cultuur”, zegt studio 10.