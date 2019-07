China schort toelatingen voor individuele reizen naar Taiwan op jv

31 juli 2019

10u49

Bron: AFP/DPA/BLOOMBERG 0 Reizen China schort vanaf 1 augustus een programma op dat individuele Chinese toeristen de mogelijkheid gaf om naar Taiwan te reizen. Dat heeft het ministerie van Cultuur en Toerisme in Peking meegedeeld. De maatregel is volgens het ministerie een gevolg van de slechter wordende relaties met het eiland.

Het programma waarmee Chinese burgers uit 47 steden individueel naar het eiland Taiwan kunnen reizen werd opgestart in 2011, op een moment dat er sprake was van een betere verstandhouding tussen beide landen. Maar nu de spanningen weer oplopen, heeft het Chinese ministerie van Cultuur en Toerisme beslist om tijdelijk geen toelatingen meer te verlenen. Daardoor zullen Chinese toeristen enkel nog in groep en onder begeleiding naar Taiwan mogen reizen. Peking geeft geen verdere uitleg over de beslissing.

De maatregel betekent een klap voor de toeristische sector in Taiwan. In mei maakten de Chinese bezoekers nog bijna een derde uit van alle toeristen in Taiwan, zo blijkt uit cijfers van het financiële persbureau Bloomberg.

De spanningen tussen China en Taiwan gaan al terug tot de oprichting van de volksrepubliek in 1949. China erkent de onafhankelijkheid van Taiwan niet, maar beschouwt het eiland als een afvallige provincie. Vorige week had China in een militair wetboek nog verklaard dat het niet van plan is om zomaar "afstand te doen van het gebruik van geweld" bij zijn ambitie om zich te herenigen met Taiwan.

