China hervat geleidelijk aan internationale vluchten naar Peking

02 september 2020

13u40

Bron: Belga 0 Reizen China gaat geleidelijk aan de rechtstreekse internationale vluchten naar Peking hervatten. Het aantal vliegverbindingen met het buitenland was sinds begin dit jaar drastisch verminderd als gevolg van de coronapandemie, maar intussen is de toestand voldoende verbeterd, vinden de Chinese autoriteiten.

Peking sloot eind maart zijn grenzen nadat de epidemie, die eind 2019 voor het eerst in China opdook, zich verder verspreidde naar heel wat andere landen in de wereld. De Chinese regering beperkte het internationale vliegverkeer voor alle luchtvaartmaatschappijen tot één verbinding per week en per land. In de praktijk mochten, op enkele uitzonderingen na, enkel Chinese burgers het land binnen.

De voorbije weken werd een versoepeling vastgesteld, maar op groen licht voor het rechtstreekse vliegverkeer van en naar de hoofdstad was het vooralsnog wachten. De maatschappijen waren verplicht om via een derde stad - zoals Shanghai, Xian of Tianjin - te passeren, waar de passagiers aan een test werden onderworpen en twee weken in quarantaine werden geplaatst.

Negatieve coronatest

“Vanaf 3 september zullen de internationale commerciële vluchten naar Peking (...) geleidelijk aan worden hervat”, melden de Chinese burgerluchtvaartautoriteiten (CAAC) woensdag. De versoepeling geldt in eerste instantie voor acht landen die als matig risico worden beschouwd, met name Thailand, Cambodja, Pakistan, Griekenland, Denemarken, Oostenrijk, Zweden en Canada. De passagiers zullen voor hun vertrek naar China een negatieve coronatest moeten kunnen voorleggen en worden onderworpen aan strikte gezondheidsmaatregelen, waaronder een quarantaine.

Geen dodelijke slachtoffers meer

Terwijl in Europa de eerste tekenen van herstel opduiken, is de epidemie op Chinees grondgebied volgens de officiële cijfers zo goed als uitgeroeid. Woensdag kondigden de autoriteiten aan dat er slechts acht nieuwe besmettingen werden geregistreerd, allen afkomstig uit het buitenland, en het is volgens Peking van midden mei geleden dat er nog iemand bezweek aan het virus.

