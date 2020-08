Griekenland Gesponsorde inhoud Chillen & rillen: ontdek de avontuurlijke kant van Kreta met deze 5 spectaculaire sporten Aangeboden door Het Grieks Verkeersbureau

06 augustus 2020

Kreta is voor velen synoniem aan witte zandstranden en luxueuze all-inclusive resorts. Maar ook voor adrenalinejunkies heeft Griekenlands grootste eiland heel wat in petto. Met bergen en kust all-over is het hele eiland een speeltuin voor de enthousiaste sporter. Te land, ter zee en in de lucht geniet je van spannende work-outs met spectaculaire uitzichten.

1. Surfen in al zijn vormen

Kreta is er voor elk type surfer. Wind- en kitesurfen zijn al lang razend populair, en de laatste jaren wordt er ook steeds vaker aan stand-up paddling (of SUP) gedaan. De Kretenzische kust is bijzonder aantrekkelijk voor watersporters omwille van zijn glasheldere water, goede weer en straffe golven. De baai Kouremenos in het noorden van het eiland is de meest geliefde surfplek van Griekenland. Aangezien het aan het staartje van het eiland ligt, is het er erg winderig. Huur je materiaal in één van de vele stalletjes en ontmoet op de stranden gelijkgestemden voor een gezellige après-surf. Wie de absolute pro’s aan het werk wil zien, reist nog iets verder noordwaarts naar het afgelegen Tenta-strand. Hier perfectioneren de allerbeste Kretenzische surfers hun skills.

2. Te voet door de kloven

Liefhebbers van canyoning (wandelen door kloven en spelonken) komen van alle hoeken van de wereld naar Kreta om er de legendarische Samariakloof af te dalen. Deze door bergwanden begrensde tocht van 16 kilometer kent een hoogteverschil van liefst 1.250 meter. Je begint bovenaan, waarna een steil pad van drie kilometer je meteen 750 meter omlaag stuurt. Vervolgens neem je een zacht dalend weggetje dat je verder naar de kust leidt. Tijdens de winter kolkt er een rivier door de kloof waardoor de tocht alleen tijdens de zomermaanden kan worden afgelegd. Uitdagend is het zeker, maar het prachtige landschap doet je die zere kuiten zo vergeten. De rotswanden torenen wel 500 meter boven je uit en op het smalste punt is de kloof amper vier meter breed.

3. Met de kajak op zee

Wie Kreta graag op een sportieve manier wil verkennen kan per kajak van de ene baai naar de andere peddelen. Vertrek als beginner in het dorpje Palaichora, om langs schitterende stranden en archeologische sites naar het exotisch ogende Sougia te varen, waar nog veel meer strand, geschiedenis en grotten je opwachten. Zij die al vaker de golven getrotseerd hebben kunnen van Agia Roumeli naar Loutro varen. Onderweg passeer je een idyllisch kerkje op het strand van Agios Pavlos, de prachtige grotten rond Marmara en de restanten van de oude stad Phoenix.

4. Paragliden boven de stad en de natuur

Alles ziet er anders uit in vogelperspectief. Laat de kans om Kreta al paraglidend te verkennen dus niet liggen. Vanop verschillende hellingen op het eiland kan je samen met een piloot van de grond gaan voor een vlucht om nooit te vergeten. Waar je gaat vliegen hangt af van jouw voorkeur en een beetje van het weer. Stadsmussen kunnen de metropool Heraklion van bovenaf inspecteren, natuurliefhebbers zullen zich meer aangetrokken voelen tot een vlucht boven het bekende strand van Falassarna en de oogverblindende Balos-lagune. Eén ding is zeker: hoogtevrees mag je niet hebben, want je zweeft tot wel 1.200 meter hoog.

5. Duiken naar Atlantis

Hoe indrukwekkend het eiland Kreta ook mag zijn, zijn schoonheid verbleekt bij de pracht die zich onder het wateroppervlak verstopt. Kreta ligt immers op het kruispunt van drie zeeën - de Ionische, de Egeïsche en de Libische - wat voor een interessante mix van fauna en flora zorgt. Het water is er ook uitzonderlijk helder en de watertemperatuur schommelt het hele jaar door rond de 20 graden. Het onderwaterlandschap is ruw, met rotsen, grotten en een sporadisch scheepswrak op de bodem. Vele historici geloven dat de verzonken stad Atlantis op of rond Kreta lag. Dus wie weet welke verborgen schatten je ontdekt?! Ervaren duikers moeten zeker ook een plons wagen vanop Skinaria beach. Aan deze prachtige zandvlakte grenst één van de mooiste en helderste stukjes zee van heel Griekenland.

