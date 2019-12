Checkpoint Charlie krijgt museum en plein kv

03 december 2019

19u12

Bron: Belga 1 Reizen De Duitse hoofdstad Berlijn heeft vandaag aangekondigd dat de site waar Checkpoint Charlie stond, wordt heraangelegd. Na moeizame onderhandelingen werd overeengekomen dat de iconische site, ooit een van de belangrijkste toegangspoorten tussen Oost- en West-Berlijn, een museum, sociale woningen en een plein krijgt.

Sinds de val van de Berlijnse Muur in 1989 is de grensovergang in het centrum van Berlijn een van de meest bezochte toeristische plaatsen in de Duitse hoofdstad geworden.

Berlijn maakte vandaag bekend dat de site wordt heraangelegd, inclusief een publiek plein eromheen. Er komt ook een museum over de Koude Oorlog, appartementen met een lage huurprijs en andere commerciële gebouwen. Wanneer de werken zullen starten is nog niet bekend.



Er is al langer een debat gaande over de toekomst van Checkpoint Charlie. Sommigen wilden vooral nieuwe betaalbare woningen, die steeds schaarser worden in de grootstad, anderen eisten een gedenkplaats.

Het plan voor de heraanleg moest er trouwens snel komen: vanaf februari 2020 zou een lokale ontwikkelaar de wettelijke mogelijkheid hebben om er zelf gebouwen neer te zetten. Volgens het Franse persbureau AFP wilde de ondernemer er kantoorgebouwen en een Hard Rock hotel bouwen.

Begin november had de stad al besloten om acteurs te verbieden zich voor te doen als valse Amerikaanse en Sovjetsoldaten om er te poseren voor foto’s met de toeristen.

