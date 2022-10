Charleroi in top 10 slechtste luchthavens van Europa

200 Belgen krijgen na uur wachten in vliegtuig via sms te horen dat vlucht uit Gran Canaria niet meer vertrekt

Zo’n tweehonderd Belgen zijn gisteravond laat gestrand op Gran Canaria. Ze zaten al een uur in het toestel te wachten toen ze plots een sms’je kregen van luchtvaartmaatschappij TUIfly: door een vertraging was het maximum aantal uren van de crew bereikt. Diezelfde avond nog terugvliegen naar Oostende zat er dus niet meer in. Gestrande reiziger Geert De Cuyper uit Geraardsbergen hekelt de late en onpersoonlijke communicatie van TUIfly. “Het gebrek aan menselijkheid is ontstellend.” Uiteindelijk bleek een probleem met de pushback truck aan de basis te liggen.

19 september