Chaos op Schiphol duwt Corendon richting Brussel

De Nederlandse vakantiegigant Corendon kijkt door de chaos op de Amsterdamse luchthaven Schiphol naar uitbreiding op andere luchthavens. En daarbij komt ook Brussel in beeld, zo zeggen twee toplui in een interview met de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’.

Schiphol kreunt al weken onder de chaos en wil zelfs vluchten schrappen tijdens de zomer. “Als we hier worden weggejaagd omdat er geen capaciteit of mensen voorhanden zijn, dan zullen we wel moeten uitwijken”, zeggen Corendon-topmannen Steven van der Heijden en Atilay Uslu. Op de luchthaven van Maastricht zal Corendon alvast uitbreiden van 35.000 naar 70.000 passagiers.

De toplui houden er rekening mee dat hun Nederlandse activiteiten door de problemen niet verder zullen kunnen groeien en mogelijk zelfs krimpen. “Willen we het volume houden om als bedrijf efficiënt te blijven, dan zullen we moeten groeien in andere landen. België ligt dan het meest voor de hand”, klinkt het. Ook Duitsland wordt bekeken.

Corendon is al actief op Brussels Airport, met volgens de Corendon-website momenteel vluchten naar vakantiebestemmingen in Egypte, Marokko, Spanje en Turkije. Vanaf november wil het ook starten met vluchten vanuit Brussel naar Curaçao, in de Caraïben.

