Central Park in New York vanaf deze zomer autoloos

20 april 2018

20u44

Central Park, een van de grootste toeristische trekpleisters van New York, wordt vanaf deze zomer autoloos. Dat heeft burgemeester Bill de Blasio bekendgemaakt. Bedoeling is van de groene long nog een groenere long te maken.

Het park, dat 3,4 kilometer lang is en in het hart van Manhattan ligt, zal op 26 juni voor de laatste keer auto's moeten dulden.

Burgemeester de Blasio sloot het noordelijke deel van het park in 2015 al voor verkeer, maar in het zuiden van het park waren nog enkele straten open voor auto's tijdens spitsuur in de week. "Onze parken zijn voor de mensen, niet voor de wagens. Gedurende meer dan een eeuw hebben auto's van 's werelds meest iconische park een snelweg gemaakt", zo liet de burgemeester weten. "Vandaag nemen we het park terug. We geven voorrang aan de gezondheid en de veiligheid van de miljoenen ouders, kinderen en bezoekers van Central Park."

Jaarlijks bezoeken 42 miljoen mensen het park.