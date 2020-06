Center Parcs en Sunparks openen vanaf maandag opnieuw mvdb

04 juni 2020

13u21

Bron: Belga 0 Reizen De eerste vakantieparken van Center Parcs en Sunparks openen vanaf maandag 8 juni opnieuw de deuren. In alle parken wordt gewerkt op basis van de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten, klinkt het in een persbericht.

Daarvoor laten Center Parcs en Sunparks hun parken ook testen door certificatie-instelling Kiwa.

Op 8 juni openen Center Parcs De Vossemeren (Lommel), Les Ardennes (Vielsalm, provincie Luik) en Park De Haan. Ook Sunparks Oostduinkerke opent dan.



Center Parcs Erperheide (Peer) en Sunparks De Kempense Meren (Mol) openen op 12 juni hun deuren.



Erwin Dezeure, directeur van Center Parcs en Sunparks België, stelt in het persbericht dat alle noodzakelijke beschermingsmaatregelen worden getroffen. Zo wordt gewezen op de anderhalve meter afstand die in acht moet worden genomen en zijn er speciale looproutes. "Daarnaast wordt er gewerkt met een digitale check-in en is het op verschillende plaatsen mogelijk de handen te desinfecteren.”

Zwemcomplexen tot 1 juli dicht

Er zijn wel nog enkele veranderingen in het aanbod. De zwemcomplexen Aqua Mundo bij Center Parcs en de Aqua Fun bij Sunparks blijven zo tot 1 juli dicht. Er komen wel enkele nieuwe activiteiten die voldoen aan de preventieve maatregelen, zowel binnen als buiten de cottage.

Om de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen te toetsen, wordt samengewerkt met Kiwa. Die instelling zal periodiek een beoordeling uitvoeren, waarbij alle protocollen en preventieve maatregelen worden gecontroleerd.

