Canarische eilanden al quasi volgeboekt voor herfstvakantie: TUI verlengt ‘zomerseizoen’ voor andere bestemmingen

September is traditioneel de boekingsmaand bij uitstek voor het winterseizoen dat eind oktober met de herfstvakantie van start gaat. Net als de voorbije maanden merkt TUI dat de reiziger ook voor deze periode later reserveert dan in vorige jaren. Pas sinds drie weken lopen de boekingen voor de herfstvakantie heel vlot en beslissen Belgen massaal om er een weekje op uit te trekken. De vraag naar warme bestemmingen om de kille Belgische herfst te doorbreken, is zeer groot.

Er is nog altijd een grote groep reizigers die liever binnen Europa blijft. Voor de herfstvakantie zijn Spanje in het algemeen en de Canarische eilanden in het bijzonder zeer geliefd bij alle Europese reizigers. Er is dit jaar een nog grotere vraag dan anders naar vakantiebestemmingen als Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote en Fuerteventura omdat er, op het Passenger Location Form na, geen verdere vereisten of restricties zijn bij terugkeer naar België.

Amper lastminutes

Twee op drie klanten vertrekken deze herfstvakantie naar de Canarische eilanden, die al quasi volgeboekt zijn. Van een lastminutemarkt zal dus nauwelijks sprake zijn.

Volledig scherm Rhodos © thinkstock

Veel andere Europese bestemmingen worden enkel aangeboden in het zomerseizoen dat vlak voor de herfstvakantie eindigt. Om aan de vraag voor de herfstvakantie tegemoet te komen, heeft TUI het zomerseizoen met een week verlengd voor de Algarve (Portugal), Kreta en Rhodos (Griekenland), Cyprus en Mallorca (Spanje).

Bestemmingen buiten EU

Vier weken geleden gaf TUI na anderhalf jaar groen licht voor pakketreizen naar de non-EU bestemmingen Turkije, Kaapverdië, Mexico en de Dominicaanse Republiek. Dit kwam er na een positief resultaat bij een interne evaluatie van elke bestemming omtrent de sanitaire toestand en de mogelijkheid tot een aangename vakantiebeleving ter plaatse. Het is duidelijk dat de markt hierop zat te wachten, want de boekingen op deze populaire najaarsbestemmingen doen het sindsdien bijzonder goed, meldt de touroperator.

Indien de boekingen zo verder blijven binnenstromen, wordt het resultaat van de laatste ‘normale’ herfstvakantie in 2019 geëvenaard, maakt TUI zich sterk. De touroperator heeft overigens de flexibiliteit om, waar nodig, snel extra vluchten in te leggen. Dit is nu reeds het geval op Kaapverdië, Lanzarote en Fuerteventura.