Canadezen stoppen 3,4 miljard euro in 'Eurovegas': een Las Vegas aan de Costa del Sol mvdb

12 juli 2018

18u13

Bron: Cinco Días 2 Reizen Krijgt Spanje een gigantisch gokparadijs met het allure van een Europees Las Vegas? Als het aan de Canadese vastgoedgroep Triple Five ligt, wel. Zij hebben verregaande plannen voor een miljardeninvestering in de regio Cádiz of rond Málaga aan de Costa del Sol. De Spaanse pers heeft het project alvast 'Eurovegas' gedoopt.

De groep die enkele grote winkelcentra en hotels in Noord-Amerika beheert en bezit, wil op een nog niet bekende locatie een netwerk van casino's uit de grond stampen alsook een pretpark, restaurants, winkelcentra en een breed scala aan hotels (20.000 bedden). De voorkeur van Triple Five gaat uit naar de brede buurt rond de Andaloesische havensteden Cádiz of Málaga.

Indien het project het licht op groen krijgt, kunnen de investeringen oplopen tot 3,4 miljard euro (4 miljard dollar), zegt topman Paul Watson in de krant Cinco Días. De groep bezit onder meer de Mall of America, een winkelcentrum en uitgaanscomplex in de Amerikaanse stad Minneapolis dat jaarlijks zo'n 40 miljoen bezoekers ontvangt, wat meer is dan de toeristentrekpleisters Disneyland en de Grand Canyon samen. De groep is volop bezig met de bouw van een gigantisch winkelcentrum met hotels en uitgaansgelegenheden nabij New York City dat volgende lente de deuren moet openen.

Castilblanco, een gemeente in de autonome zuidwestelijke regio Extremadura was lange tijd in de running voor het megaproject, maar valt alsnog af. De regering van de regio dokterde zelfs een uiterst gunstige fiscale wetgeving uit, maar kon Triple Five in extremis niet overtuigen. Het ontbreken van een grote luchthaven in de buurt bleek de voornaamste reden.

Het nieuws wordt in Spanje niet op een hoera-stemming onthaald. Het is niet de eerste keer dat groots aangekondigde plannen voor een casinocomplex uiteindelijk niet doorgingen.