Canada houdt grenzen dicht tot eind september, Hongarije sluit zijn grenzen voor buitenlanders RL

29 augustus 2020

01u04

Bron: ANP, Belga 1 Reizen Canada houdt zijn grenzen langer dicht voor buitenlandse reizigers, met uitzondering van sommige Amerikanen, dat heeft de overheid vrijdag aangekondigd. Ook Hongarije sluit zijn grenzen voor buitenlanders om het oplopende aantal besmettingen met Covid-19 tegen te gaan. De nieuwe norm gaat dinsdag in, maakte de stafchef van premier Viktor Orbán vrijdag bekend.

Canada

Canadezen en buitenlanders met een verblijfsvergunning die terugkeren naar Canada, zullen nog steeds in quarantaine moeten, zo liet minister van Openbare Veiligheid Bill Blair weten. De quarantaineplicht voor 14 dagen geldt in Canada al sinds maart.

Sinds begin juni mogen buitenlanders wel weer naar Canada reizen om terug te keren naar hun gezin in het land.

De grens van Canada met de Verenigde Staten blijft dicht tot 21 september. Daarover sloten beide landen een bilateraal akkoord. Goederenvervoer en essentiële reizen zijn wel nog mogelijk.

In Canada zijn al ruim 127.000 coronabesmettingen geteld, en er stierven meer dan 9.100 mensen aan het virus.

Hongarije

Ook in Hongarije gaat het sluiten van de grenzen gepaard met enkele uitzonderingen. Zakelijke en diplomatieke reizen zijn wel toegestaan voor buitenlanders. En ook reizen via Hongarije blijft mogelijk doorreis. Hongaren die uit het buitenland terugkeren moeten wel veertien dagen in quarantaine. Die periode kan verkort worden als ze tweemaal negatief zijn getest op het coronavirus.

De Hongaarse regering bekijkt nog de mogelijkheden om voetbalsupporters toe te laten die naar de Europese Supercup, die gaat tussen Bayern München en Sevilla, willen. De wedstrijd is op 24 september in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

De Europese voetbalbond UEFA meldde eerder deze week dat er mogelijk 20.000 toeschouwers naar de wedstrijd mogen, maar stafchef Gergely Gulyas zegt nu dat het plan is om 3.000 fans van zowel Sevilla als Bayern toe te laten. Zij zouden dan van tevoren twee keer negatief moeten zijn getest en worden direct vanaf de luchthaven naar het stadion gebracht en na de wedstrijd weer terug naar het vliegveld.

Vrijdag rapporteerde Hongarije 132 nieuwe besmettingen met het coronavirus. In het land zijn tot dusver ruim 5.500 mensen besmet geraakt en 614 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.

Lees ook:

Ruim half miljoen Belgen was recent op vakantie in risicoland Frankrijk of Spanje: zetten we hiermee deur open voor derde virusgolf?’ (+)

OVERZICHT. Hier kan je als Belg nog op vakantie (en hier niet): nu ook Parijs verboden gebied, nog amper één Spaanse provincie in het groen

België is geen nummer één qua coronadoden, bewijst nieuw rapport: dit zijn de vijf belangrijkste conclusies (+)