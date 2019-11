Cambodja verbiedt olifantenritten bij tempels Angkor Wat mvdb

15 november 2019

10u36

Cambodja gaat olifantenritten verbieden bij de tempels van Angkor Wat. Het tempelcomplex bij de stad Siem Reap is erg populair onder toeristen, die daar graag rondjes rijden op de rug van een olifant. Verschillende dierenorganisaties en activisten uitten in het verleden kritiek op de olifantenritten.

"Ritjes met olifanten zijn er hier vanaf 2020 niet meer bij", zei een woordvoerder van tempelbeheerder Apsara Authority. "Olifanten gebruiken voor het verdienen van geld is niet meer gepast. De dieren zullen een natuurlijk leven gaan leiden."



Apsara Authority zal de zorg van de olifanten op zich blijven nemen. De dieren blijven in de toekomst gewoon tussen de tempels door lopen. In 2016 stierf een vrouwelijke olifant bij Angkor Wat nadat ze toeristen droeg in extreem warm weer. Het dier werd gevonden langs de weg.