Calvin kreeg een muggenbeet op reis. Twee maanden later ligt hij nog altijd in het ziekenhuis

02 augustus 2018

18u27

Bron: Wales Online 1 Reizen Calvin Hill, een jonge backpacker uit het Welsche Carmarthenshire, zal volgens dokters "nooit meer hetzelfde zijn". En dat allemaal door een muggenbeet die de 27-jarige jongeman bijna het leven kostte in Cambodja.

Backpackers troffen Calvin op 5 mei bewusteloos aan in een hostel. "Ze kwamen aan rond 19.30 uur en hij lag nog te slapen", vertelt zijn moeder Tracey Hill (52) aan Britse media. "Toen ze hem niet wakker kregen, beseften ze dat zijn ademhaling niet normaal was. Hij lag toen in een diepe coma."

Zwart

Een paar dagen eerder was Calvin op zijn rechterhiel gestoken door een mug. Artsen ontdekten later dat hij een zeldzame maar potentieel dodelijke bloedvergiftiging had opgelopen, ook bekend als sepsis. De beet had de grootte van een klein muntstuk en werd zwart.



Calvin had in het begin geen flauw idee hoe erg hij eraan toe was. "Hij zei me dat hij redelijk wat muggenbeten had, en dat het personeel in de apotheek hem er wat zalf en zo voor had gegeven", vertelt ze. "Maar hij voelde zich echt niet goed. Hij vertelde me dat hij zich heel groggy voelde. Hij was heel gedesoriënteerd en had 20 uren geslapen."

Twee maanden ziekenhuis

Een paar dagen na de beet zou Calvin normaal gezien naar huis vliegen, maar bijna twee maanden later zit hij nog altijd in Cambodja. Hij ligt al negen weken in het ziekenhuis, maar gelukkig betaalt de verzekering zijn behandeling.

Calvin is nog helemaal niet in zijn normale doen, zegt zijn bezorgde moeder. Hoewel hij kan spreken, "hallucineert hij verschrikkelijk", vertelt ze. Bovendien heeft de jongeman nog altijd veel pijn aan de voet waar hij werd gestoken. "Nu zit daar gewoon een gat", zegt Tracey. "Ik hoop dat dit mensen doet beseffen dat je sepsis kan krijgen van iets waarvan je het nooit zou denken."