Cabinepersoneel Ryanair dreigt met "grootste staking ooit" eind september SPS

07 september 2018

17u41

Bron: Belga 9 Reizen Het cabinepersoneel van Ryanair in België, Italië, Portugal en Spanje wil in de laatste week van september opnieuw het werk neerleggen. Ook Nederland zou meedoen. Een precieze datum is er nog niet, die wordt volgende donderdag tijdens een overlegmoment in Brussel vastgelegd, blijkt na een vakbondsoverleg in Rome.

Alleen als de op 20 september geplande aandeelhoudersvergadering bij Ryanair gunstig zou verlopen, kan de staking nog worden afgeblazen. Maar "als de bedrijfsleiders de noodzakelijke veranderingen niet willen doorvoeren, dan zullen we geen andere keuze hebben dan te reageren met de grootste staking die het bedrijf ooit heeft gekend", stellen de vakbonden.

Tijdens de vergadering in Rome werden de stakingen van afgelopen zomer geëvalueerd en volgende stappen gepland. De vakbonden stelden er vast dat Ryanair nog altijd niet bereid is de nationale arbeidswetgeving toe te passen in de landen waar de maatschappij actief is, in plaats van enkel de Ierse. Stakers krijgen bovendien te maken met bedreigingen, klinkt het nog.

Juiste spoor

De bonden roepen de aandeelhouders van Ryanair op om de maatschappij op 20 september "op het juiste spoor te zetten". Ze vragen ook opnieuw dat politici zouden optreden tegen Ryanair, en willen een ontmoeting met de Europese Commissie.

Eind juli staakte het cabinepersoneel in België, Italië, Spanje en Portugal al eens. Nadien was er een pilotenstaking in België, Zweden, Ierland, Duitsland en Nederland.

Ryanair beloofde eind vorig jaar om vakbonden te erkennen. Dat gebeurde intussen in enkele landen. Er werden intussen ook twee collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) afgesloten: met de piloten in Italië en in Ierland.

Verhuis

Ondertussen maakte Ryanair bekend dat het komende winter de operaties in Dublin dan toch niet zal terugschroeven. De zes vliegtuigen die dreigden naar Polen te verhuizen, blijven in Ierland.

De maatschappij had er na pilotenstakingen in Ierland mee gedreigd de in Dublin gebaseerde vloot met een vijfde te verkleinen, wat 300 banen in gevaar zou brengen. Na bemiddeling kwam het vorige week echter tot een cao met de Ierse piloten, waarna de raad van bestuur besliste het dreigement niet ten uitvoer te brengen.

De Ierse cao legt regels rond anciënniteit vast, waar onder meer promoties en transfers naar andere basissen aan gelinkt zijn.