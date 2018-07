Cabinepersoneel bij Ryanair staakt twee dagen in juli: "Het wordt een hete zomer" kg

05 juli 2018

12u55

Vakbonden uit vier Europese landen, waaronder België, lanceren een gecoördineerde staking bij de Ierse lowcostmaatschappij Ryanair. De stewardessen en stewards uit België, Portugal en Spanje staken op 25 en 26 juli, Italië doet ook mee op 25 juli.

De vakbonden uit de vier landen stelden Ryanair eind april een ultimatum: "kom tegen eind juni aan onze eisen tegemoet, of we lanceren acties". Ze eisten onder meer dat de maatschappij de nationale wetgeving zou respecteren, onderhandelingen zou opstarten met vakbonden, en dezelfde voorwaarden zou aanbieden aan al het cabinepersoneel, zowel bij Ryanair zelf als bij onderaannemers.

"Spijtig genoeg heeft Ryanair het ultimatum volledig genegeerd, dus we hebben geen andere keuze dan onze plannen te activeren", aldus Didier Lebbe van de christelijke bediendebond CNE. Er komen dus stakingen op 25 en 26 juli. "Als de passagiers hinder ondervinden, dan zal dat de fout zijn van Michael O'Leary (de topman van de budgetvlieger), omdat hij weigert te onderhandelen", voegde Luciana Passo van de Portugese vakbond SNPVAC toe. "We vragen gewoon dat hij normale onderhandelingen zou opstarten, zoals dat gebeurt in alle andere ondernemingen."

Geweer van schouder veranderen

Dat Italië maar één dag meedoet, heeft te maken met de Italiaanse wetgeving. Ook in andere landen is er interesse om te staken, maar die kunnen zich volgens de bonden om verschillende redenen (wettelijke beperkingen, administratieve procedures ...) nog niet aansluiten bij de aangekondigde acties.

De bonden beloven een "hete zomer" bij Ryanair. "De Ryanair-werknemers waren lange tijd bang, maar die vrees is aan het wegebben en ze vragen ons nu om iets te doen", zei Passo nog. "We weten dat twee dagen van staking niet zullen volstaan om Ryanair het geweer van schouder te doen veranderen, we zullen de beweging moeten volhouden."

De in Ierland gebaseerde piloten van Ryanair kondigden al een staking aan op 12 juli, en ook in Duitsland worden acties overwogen.

Het is de eerste keer dat bonden uit verschillende landen zich verenigen om actie te voeren bij Ryanair. Dat was volgens hen nodig, omdat Ryanair bij een vorige staking, alleen in Portugal, werknemers uit andere landen verplichtte om de staking te gaan breken.