Burgemeester Parijs niet te spreken over IOC-sponsordeal met Airbnb

19 november 2019

12u39

Bron: ANP - Reuters 0 Reizen Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs, waar in 2024 de Olympische Spelen worden gehouden, verzet zich tegen de sponsordeal die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft gesloten met de huizenverhuursite Airbnb.

In een brief aan IOC-voorzitter Thomas Bach wijst ze op de in haar ogen vervelende consequenties en risico's.

"Airbnb zal de huizenprijzen doen stijgen en het tekort op de woningmarkt vergroten. De gewone Parijzenaar is hiervan de dupe", schrijft ze in de brief die uitlekte naar de Franse krant Le Monde.



Het Amerikaanse bedrijf Airbnb trad gisteren toe tot het rijtje van wereldwijde partners van het IOC. De onlinemarktplaats voor verhuur van privéhuizen heeft zich voor de komende negen jaar aan de olympische beweging verbonden. Het is de bedoeling dat Airbnb zal helpen om tijdens de Olympische Spelen en Paralympische Spelen huisvesting te regelen voor bezoekers en familieleden van atleten en officials.



Hidalgo wil er niet van weten. Ze wijst erop dat het opdrijven van de huizenprijzen vooral de hardwerkende middenklasse zal treffen. "De kortetermijnverhuur destabiliseert de woningmarkt, verstoort de plaatselijke economie en is zware concurrentie voor de traditionele hotels", citeerde Le Monde uit de brief van Hidalgo.

