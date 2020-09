Buitenlandse Zaken kleurt Hongarije rood, Slovakije wordt oranje zone KVDS

01 september 2020

17u25

Bron: Belga 0 Reizen Buitenlandse Zaken heeft Hongarije rood gekleurd in haar reisadviezen. Het land had eerder al aangekondigd zijn grenzen te sluiten vanaf dinsdag. Wie buurland Slovakije binnen wil, zal daar vanaf dinsdag voor in quarantaine moeten (oranje). Maar er is ook goed nieuws: het Ierse graafschap Kildare is geen rode zone meer.

Hongarije had vorige week aangekondigd zijn grenzen voor niet-residenten te sluiten om het aantal besmettingen met het coronavirus in te dijken. Zodoende wordt het reisadvies voor het land aangepast naar rood.

De Slovaakse overheid heeft ook vorige week beslist om België toe te voegen aan de lijst met risicogebieden, waardoor het land nu een oranje kleurcode krijgt voor Belgische reizigers. Wie naar Slovakije reist, moet verplicht tien dagen in zelfisolatie.





Begin augustus ten slotte had Ierland door een heropleving van het coronavirus drie graafschappen waaronder Kildare een lockdown opgelegd. Die is opgeheven. De andere twee graafschappen werden vorige week al weer opengesteld voor reizigers, waardoor Ierland dinsdag volledig van de rode lijst afging.

