Buitenlandse Zaken geeft Parijs en Pays de la Loire in Frankrijk code oranje AW

28 juli 2020

19u35

Bron: Belga 4 Reizen In Frankrijk hebben nu ook twee zones kleurcode oranje gekregen. Dat staat te lezen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Het gaat om Île de France, waartoe ook de hoofdstad Parijs behoort, en Pays de la Loire. In deze regio's is extra waakzaamheid geboden.

De beslissing om de regio's als oranje aan te duiden komt er op basis van advies van experts omdat de coronacijfers er de hoogte ingaan, meldt woordvoerder Karl Lagatie. De rest van Frankrijk blijft voorlopig groen.



Ook in Tsjechië zijn extra oranje zones toegevoegd: naast Praag kregen nu ook Strední Cechy, Jihovýchod en Moravskoslezsko oranje kleurcodes. Kroatië was tot nu toe helemaal oranje, maar wordt nu weer grotendeels groen. Enkel het Adriatisch gebied en het Continentaal gebied blijven oranje.



Wie terugkeert uit een oranje zone wordt aangeraden om in quarantaine te gaan en een coronatest te ondergaan. Voor wie uit een rode zone terugkeert is dat verplicht. Die zones blijven onveranderd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.