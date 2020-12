Buitenlanders nog niet welkom in Oostenrijks skidorp Ischgl, maar deze Vlaming beleeft er toch witte kerst: “Ik logeer als enige in gesloten hotel”

«Het is hier prachtig in de bergen. Het sneeuwt al twee dagen en op dit moment ligt er een dik sneeuwtapijtje», zegt Dimitri Ramondino, een Limburger die in Edegem woont. Hij heeft het geluk dat hij ‘een zakenreis’ kon plannen naar Oostenrijk, want hij runt het reisbureau Happy 2 Ski, dat groepsreizen voor bedrijven en serviceclubs organiseert. Elk jaar brengt hij vier- à vijfhonderd toeristen naar Ischgl. Vooral landgenoten, want het dorp is immens populair bij Belgische skiërs. Of dat was het toch voor het skioord verketterd werd als aanstoker van de pandemie in Europa.