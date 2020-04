Brussels Airport verwelkomt in september Sun-Air voor dagelijkse verbinding met Billund Willy Dewolf

23 april 2020

12u11 1 Reizen Hoewel het vandaag moeilijke en onzekere tijden zijn voor de luchtvaart en het passagiersverkeer door de coronacrisis quasi stilligt, kijkt Brussels Airport ook naar de toekomst.

Brussels Airport is dan ook blij om vanaf september de Deense luchtvaartmaatschappij Sun-Air of Scandinavia, die vliegt in de kleuren van British Airways, te mogen verwelkomen. Sun-Air zal op 7 september starten met tien vluchten per week tussen Billund en Brussel. Zo blijft de verbinding tussen Brussels Airport en de Deense LEGO-stad gegarandeerd.

Deze vluchten zullen met een Dornier 328Jet worden uitgevoerd en zullen te vinden zijn onder een British Airways-nummer.

Lees ook: Zo zal de ‘economie op anderhalve meter’ eruitzien: tijdslots voor de trein, vast traject in de supermarkt (+)