Brussels Airport verwacht fors meer reizigers in herfstvakantie en waarschuwt: “Kom op tijd”

Zaventem Na 9 minuten al resultaat van coronatest en ondertus­sen ook 25 euro verdienen? Dat kan vanaf maandag op Brussels Airport

14 oktober Maandag start op de luchthaven van Zaventem een pilootstudie waarbij passagiers al na negen minuten weten of ze besmet zijn met het coronavirus. De komende weken kunnen 1.200 reizigers die getest moeten worden, kiezen om – naast de standaard PCR-test – ook zo’n ultrasnelle test via de neus of de adem te doen. En ze krijgen er nog geld voor ook.