Brussels Airport test nieuwe ultrasnelle PCR-testen

Avonturier Jelle Veyt kwam in Himalaya in lawine terecht: “19 mensen lieten toen het leven”

28 september Berbgeklimmer en avonturier Jelle Veyt uit Dendermonde heeft in de Cooke & Verhulst Show op Play4 z’n verhaal gedaan over de dodelijke lawine in het Himalaya-gebergte waar hij in 2015 in terecht kwam.