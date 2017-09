Brussels Airport start met discussieforum over uitbreidingsplannen ib

23u55

Bron: Belga 0 EPA Reizen Brussels Airport heeft deze avond de eerste van vier dialoogssessies georganiseerd over de plannen uit zijn Strategische Visie 2040. De tachtig geselecteerde aanwezigen - bestaande uit politici, sociaal-economische actoren en vertegenwoordigers van de luchthavengemeenschap - discussieerden meer dan vier uur lang over het uitbreidingsproject van de luchthaven van Zaventem.

In zijn Strategische Visie voorziet Brussels Airport maatregelen om het aandeel verplaatsingen met het openbaar vervoer en de fiets tot 50 procent te verhogen. Daarvoor moeten onder meer de treinverbindingen met de luchthaven worden uitgebreid en moet op de fietssnelweg Leuven-Brussel een aftakking voorzien worden naar de luchthaven.

Brusselse ring ontlasten

Om de Brusselse ring te ontlasten, wil de luchthaven ook een extra ontsluiting tussen de E40 en de zuidelijke zone van de luchthaven. Daarnaast wil Brussels Airport ook de parkeermogelijkheden op de luchthaven uitbreiden met parkings op sites zoals Brucargo en de zuidkant van de luchthaven, van waar passagiers dan met een shuttlebus naar de terminal worden gevoerd.

Drie werkgroepen

Na een uiteenzetting over deze plannen werd er in het kader van het dialoogplatform Forum 2040 vergaderd in drie werkgroepen. Het is overigens niet de bedoeling dat de tachtig deelnemers een consensus bereiken over de aangereikte thema's. Brussels Airport is er vooral op uit om vanuit de verschillende geledingen de reacties op deze plannen te weten te komen.

Overheden

De luchthavenuitbater heeft overigens herhaaldelijk benadrukt dat het uiteindelijk niet hij is, maar wel de overheden die hierover de beslissende knopen zullen doorhakken. Er komt overigens ook nog een studie over de impact (bijvoorbeeld inzake sluipverkeer) van de mobiliteitsvoorstellen op de omgeving.