Brussels Airport hoopt deze zomer meer dan honderd bestemmingen aan te kunnen bieden AW

05 juni 2020

11u26

Bron: Belga 0 Reizen De landsgrenzen gaan op 15 juni weer open voor de Belgen. Op de luchthaven Brussels Airport verwacht men een graduele toename van het aantal reizigers en bestemmingen. In juli zouden er meer dan honderd bestemmingen worden aangeboden, zegt CEO Arnaud Feist van Brussels Airport op een persconferentie.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herneemt haar vluchten op 15 juni, TUI fly op 1 juli. Tegen het einde van het jaar verwacht de luchthaven van Zaventem opnieuw op de helft van zijn capaciteit te draaien. Maar voor een volledig herstel is het waarschijnlijk wachten tot 2023 of later, meent Feist.

Van 10 procent naar de helft van de capaciteit

Brussels Airlines hervat op 15 juni met 20 bestemmingen, of zo'n 10 procent van haar oorspronkelijke capaciteit. Dat aantal wordt in de zomermaanden uitgebreid tot 57 bestemmingen, goed voor zo'n 15 procent. Tegen het einde van het jaar hoopt de luchtvaartmaatschappij opnieuw op de helft van de capaciteit te draaien. Maar alles zal uiteraard afhangen van de vraag van de reizigers, van eventuele reisrestricties en van gezondheidsvereisten, bijvoorbeeld in Afrika, zegt topman Dieter Vranckx.



Volgens hem hernemen de boekingen snel, vooral sinds de communicatie dat de grenzen opnieuw opengaan. "Vier weken geleden ging het aantal boekingen maal vijf en nu is er nog eens een verdubbeling", klonk het vrijdag, zonder concrete cijfers te geven. "Op een aantal traditionele vakantiebestemmingen in Spanje, Italië en Portugal denken we er zelfs aan om de capaciteit te verhogen." Zakenreizigers boeken traditioneel last minute.

TUI fly

Bij TUI fly start men op 1 juli met 55 bestemmingen op Brussels Airport, tegen 17 juli zijn dat er al 72. De luchtvaartmaatschappij hoopt tegen de zomer aan 65 à 70 procent van haar capaciteit te vliegen, al zal ook hier veel afhangen van de vraag, zei Gunther Hofman. Precieze cijfers over het aantal boekingen gaf hij niet, maar het aantal mensen dat de TUI-website bezoekt en nadien boekt is verdrie- of verviervoudigd, klonk het.

Lees ook: Grenzen gaan open op 15 juni, dit zijn jouw opties per vakantieland (+)