Brussels Airport herleeft en gaat drukke zomer tegemoet: “De vrolijke vibe in de luchthaven is terug”

Het leek er lange tijd een verlaten oord, maar met al zo'n 26.000 passagiers per dag is Brussels Airport back on track. “De vrolijke vibe in de luchthaven is terug”, klinkt het opgelucht bij passagiers en luchthavenpersoneel. Wij gingen eens de sfeer opsnuiven in de vertrekhal.