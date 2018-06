Brussels Airport bereidt zich voor op superdruk weekend kv

27 juni 2018

16u25

Bron: Belga 4 Reizen De luchthaven van Zaventem verwacht een topdrukte aan het begin van de zomervakantie. Tijdens het eerste weekend en de eerste week worden ongeveer 811.000 passagiers verwacht, 3 procent meer dan vorig jaar, zo meldt Brussels Airport vandaag.

Vooral het eerste weekend van de vakantie wordt het over de koppen lopen. Dan worden er bijna 240.000 passagiers verwacht. De vakantie-uittocht gaat ook tijdens de eerste volledige vakantieweek voort, met meer dan 570.000 verwachte reizigers.

Brussels Airport raadt reizigers onder meer aan om goed op tijd te komen, online in te checken en een parkeerplaats op voorhand te reserveren. Wie vrijdag 29 of zaterdag 30 juni met de trein naar de luchthaven wil gaan, moet rekening houden met verstoringen. De socialistische vakbond ACOD Spoor start donderdag om 22.00 uur immers met een 48 urenstaking. Er is wel een minimale dienstverlening.