Brussels Airlines zet vluchten vier weken stop ADN

17 maart 2020

13u30

Bron: Belga 182 Reizen Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines bouwt de komende dagen haar vluchtaanbod helemaal af. Vrijdag landen de laatste vliegtuigen en vanaf zaterdag worden alle reguliere vluchten opgeschort, en dat zeker tot en met zondag 19 april. Dat heeft Brussels Airlines dinsdag officieel bekendgemaakt. Voor nagenoeg alle werknemers zal volledige technische werkloosheid worden aangevraagd.

De ingrijpende beslissing heeft uiteraard te maken met de corona-pandemie. De maatschappij verwijst onder meer naar het negatieve reisadvies van Buitenlandse Zaken, dat alle reizen naar het buitenland afraadt, en naar vliegverboden in een reeks andere landen.

Verantwoordelijkheid

“Als verantwoordelijk bedrijf moeten we de beslissing nemen om onze activiteiten tijdelijk stop te zetten”, zegt CEO Dieter Vranckx in een persbericht. “Dit zal ons toelaten om de negatieve financiële impact op onze maatschappij te verminderen.”



Concreet wordt het vluchtaanbod de komende dagen verlaagd. Het is de bedoeling tot de laatste vlucht van vrijdag passagiers en bemanningen naar huis te brengen. Vanaf zaterdag dan zijn alle reguliere vluchten opgeschort, zeker tot en met 19 april. Brussels Airlines houdt wel “een minimale vliegtuigcapaciteit” stand-by voor eventuele repatriëringsvluchten.

Brussels Airlines voerde eerder al flexibelere omboekingsopties in voor reizigers. Zij kunnen tot 1 juni een nieuwe reisdatum kiezen en ook een nieuwe bestemming.

Technische werkloosheid

Voor het overgrote deel van het personeel, dat sinds maandag in een regime van 30 procent tijdelijke technische werkloosheid zit, zal een volledige technische werkloosheid worden aangevraagd. Er zullen enkele uitzonderingen zijn, met name voor die mensen die bezig zijn met repatriëringsvluchten en de heropstart van de operaties, normaal vanaf 20 april.

Net zoals de hele luchtvaartsector treft de coronacrisis Brussels Airlines zwaar. De maatschappij bevestigt dat ze in gesprek is met de regering over staatssteun. Volgens De Tijd vraagt Brussels Airlines 200 miljoen euro steun van de federale regering. De stopzetting van de activiteiten zou de maatschappij 70 miljoen euro per maand kosten. En ook TUI fly Belgium zou bij de regering aankloppen, zo vernam De Tijd. Maandag al zei Air Belgium aan Belga dat ook zij noodhulp van de overheid nodig zal hebben.

Eerder maakte ook Austrian Airlines, zustermaatschappij van Brussels Airlines binnen de Lufthansa-groep, bekend dat ze alle vluchten zal schrappen, vanaf woensdagavond en zeker tot en met 28 maart.

Vakbonden: “Juiste beslissing”

Bij de vakbonden van Brussels Airlines is er veel begrip voor de beslissing van de maatschappij. “We moeten in de eerste plaats denken aan de gezondheid en de veiligheid van het personeel”, reageert Anita Van Hoof van de socialistische bediendebond BBTK. “Daarom is dit de juiste beslissing.”

Haar collega van de liberale vakbond, Filip Lemberechts, spreekt van een “verantwoordelijke beslissing”. “De situatie verandert uur per uur en er was de afgelopen dagen heel veel onzekerheid bij het personeel”, zegt de ACLVB’er.

Ook de christelijke vakbond zit op dezelfde lijn. “Op dit ogenblik is de bekommernis om de mensen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden in de aanmaak van de tijdelijke werkloosheid”, voegt Paul Buekenhout van ACV Puls toe.

