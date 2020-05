Brussels Airlines wil activiteiten op 15 juni hervatten met beperkt aanbod De Croo herhaalt in de Kamer krijtlijnen voor overheidssteun aan Brussels Airlines HAA

14 mei 2020

15u54

Bron: Belga 30 Reizen Na een vluchtopschorting van meer dan zeven weken plant Brussels Airlines de hervatting van haar commerciële activiteiten op 15 juni. Dat laat de luchtvaartmaatschappij weten. Afgelopen dinsdag meldde Brussels Airlines nog dat het 1.000 jobs wil schrappen. Morgen is een volgende vergadering met de vakbonden gepland. De procedure-Renault is inmiddels aangevraagd, melden de bonden.

Brussels Airlines wil midden volgende maand starten met een gereduceerd vluchtaanbod dat in fases zal worden opgebouwd in functie van de marktvraag en de reisbeperkingen. Het vluchtaanbod voor de eerste weken zal in de komende dagen gecommuniceerd worden.

De meeste vliegtuigen van de maatschappij staan momenteel aan de grond vanwege de coronacrisis. Wereldwijd hebben landen vliegbeperkingen afgekondigd, waardoor ook de vraag naar tickets fors kelderde.



Het dochterbedrijf van de Duitse maatschappij Lufthansa heeft het al langer moeilijker, maar kreeg deze week een zware tegenslag te verwerken, toen bekend raakte dat een kwart van de ruim 4.000 jobs op de tocht staat.

“Belangrijk gesprek”

Morgen komt Lufthansa-topman Carsten Spoh naar Brussel om met de Belgische regering te vergaderen over de toekomst van Brussels Airlines. De Duitse moedermaatschappij speelt een cruciale rol in de toekomst van Brussels Airlines. Spohr vraagt 290 miljoen euro steun aan België voor dochterbedrijf Brussels Airlines, maar wil verder geen overheidsinmenging.

In de Kamer herhaalde minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) deze namiddag dat steun aan Brussels Airlines enkel mogelijk is met een duidelijk kader van Lufthansa, dat gebaseerd is op een geloofwaardig business plan, met harde engagementen om te komen tot een winstgevende groei die ecologisch verantwoord is.

De Croo had het tijdens het vragenuurtje over een “belangrijk gesprek” morgen - het eerste van hemzelf met Spohr - dat volgens de minister wellicht niet het laatste zal zijn. “Ik ben er van overtuigd dat we de stem van velen hier in de Kamer zullen verkondigen”, luidde het. Overigens staat De Croo ook in contact met de Duitse minister van Financiën.

“Men vraagt enorm veel van de medewerkers van Brussels Airlines, en dat kan alleen als er een duidelijk toekomstperspectief is”, stelde de minister, die daarom de krijtlijnen opsomde waarbinnen overheidssteun nodig is. Hij trad daarbij niet in detail. Ook over een vetorecht deed De Croo geen uitspraken.

Procedure-Renault

De procedure-Renault is inmiddels aangevraagd, zo is vernomen bij de vakbonden. Morgen is ook een volgende vergadering met de bonden gepland. Die willen nu de tijd nemen om alle documenten door te nemen die de directie van de luchtvaartmaatschappij over het herstructureringsplan heeft voorgelegd, reageert vakbondsman Filip Lemberechts (ACLVB). Ze hopen het aantal ontslagen alvast zo laag mogelijk te kunnen houden.

