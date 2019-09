Brussels Airlines voert morgen alle vluchten uit en stuurt ook twee lege vliegtuigen naar Tunesië om 350 gestrande reizigers op te halen HAA ADN

24 september 2019

16u50

Bron: Belga 0 Reizen Brussels Airlines gaat morgen alle vluchten laten doorgaan. Eerder deelde de luchtvaartmaatschappij al mee dat ze ook de 350 vakantiegangers van Thomas Cook Belgium die normaal gezien vandaag uit Tunesië zouden terugkeren, morgen gaat ophalen.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zal morgen in totaal 350 passagiers ophalen in de Tunesische stad Enfidha en op het eiland Djerba. Het gaat om de toeristen die er waren gestrand nadat datzelfde Brussels Airlines haar geplande vluchten voor vandaag had geschrapt omwille van de financiële problemen bij touroperator Thomas Cook België.

De luchtvaartmaatschappij besliste de vluchten naar Enfidha en Djerba, volledig voorbehouden voor Thomas Cook-klanten, vandaag te schrappen omwille van "de moeilijke financiële situatie van Thomas Cook Belgium en het feit dat de touroperator zijn achterstallige betalingen van de laatste weken niet kan nakomen". Maar nu zal Brussels Airlines de passagiers die daardoor niet konden terugkeren naar België, morgen dus alsnog ophalen.



De maatschappij heeft daarover afspraken gemaakt met het Garantiefonds Reizen. "Er zullen twee vluchten ingelegd worden", aldus woordvoerster Maaike Andries. De vliegtuigen zullen leeg naar Tunesië vliegen en met samengeteld 350 reizigers terugkeren.

Brussels Airlines laat morgen alle vluchten doorgaan. Het gaat om “mixed flights”, waarop een deel van de passagiers geboekt heeft bij de touroperator. Of die klanten zullen mogen opstappen, hangt af van de situatie bij Thomas Cook België, zegt de woordvoerster van Brussels Airlines. Maar voor de klanten die terugkeren van hun vakantiebestemming is er geen probleem, klinkt het nog.