Brussels Airlines vliegt niet meer naar Sharm-el-Sheikh: Belgische hoteluitbater "totaal verrast” Kristof Aerts

07 juni 2018

19u33

Bron: eigen berichtgeving 12 Reizen Brussels Airlines vliegt niet meer naar de Egyptische vakantiestad Sharm-el-Sheikh. “Ik val uit de lucht”, zegt Christophe Lambrecht. Hij is ereconsul aan de Rode Zee en heeft verschillende hotels in Egypte. “Ik voel me hier in elk geval nog zeer veilig.”

Christophe Lambrecht had tot voor enkele jaren ook in Sharm-El-Sheikh een aantal hotels. Nu werkt hij vanuit El Gouna en Hurghada, aan de overkant van de Rode Zee. “Ik ben totaal verrast door het nieuws van Brussels Airlines. Er is hier niets gebeurd of veranderd. Onze hotels zitten vol. De beste junimaand ooit en als het zo verder gaat, evenaren we het recordjaar 2010. Ik heb ook een trip naar Sharm-El-Sheikh gepland en die gaat ook gewoon door. Zonder probleem. Ik voel me in elk geval zeer veilig.”

Drastische beslissing

En toch heeft Brussels Airlines een drastische beslissing genomen. De hele groep van Lufthansa, waaronder Brussels Airlines intussen behoort, vliegt al drie jaar niet meer naar Sharm-el-Sheikh na een aanslag in oktober 2015 waarbij een vliegtuig met Russische toeristen net na vertrek uit de lucht werd gehaald. “Elke luchtvaartmaatschappij beslist voor zichzelf wat de veiligheidsrisico's zijn", legt woordvoerster Kim Daenen van Brussels Airlines de beslissing uit. "Bij ons is beslist om de geplande vluchten naar Sharm-el-Sheikh niet te gaan uitvoeren na een nieuwe interne analyse.” Dat betekent ook dat touroperator Thomas Cook voor ongeveer duizend reizigers een nieuwe vakantiebestemming zoekt of de annulatie van de reis zal vergoeden.

Bij TUI zien ze geen problemen. “Er is op geen enkel gebied enig nieuws rond de veiligheidssituatie", zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. “We schrikken van deze eenzijdige en vreemde beslissing. Meer transparantie zou wel mogen.”

Buitenlandse Zaken raadt reizen naar de Zuidelijke Sinaï af, maar maakt wel een uitzondering voor de hotelzone rond Sharm-el-Sheikh. “Buitenlandse Zaken raadt reizigers aan om waakzaam te zijn en zich bewust te zijn van een aantal elementen", aldus Piet Demeyere van TUI. "Maar dat is al maanden zo en dat reisadvies werd niet aangepast. Ik kan niet geloven dat Brussels Airlines meer zou weten dan Buitenlandse Zaken.