Brussels Airlines schrapt eigen getrouwheidsprogramma KVDS

06 januari 2020

13u21

Bron: Belga 0 Reizen Wie met Brussels Airlines vliegt, zal vanaf februari niet langer LOOP's kunnen verzamelen om een volgende vlucht te betalen. De luchtvaartmaatschappij schrapt haar eigen getrouwheidsprogramma, zo kondigt ze maandag aan. ‘Miles & More’ - het programma dat in de gehele Lufthansa-groep gebruikt wordt - blijft wel bestaan.

LOOP werd in 2015 gelanceerd. Het programma was gericht op passagiers die regelmatig vliegen, maar niet voldoende om gebruik te maken van Miles & More. Dat laatste programma is intussen uitgebreid "en komt hiermee zeer dicht in de buurt van LOOP", klinkt het in een persbericht.

Daarom heeft Brussels Airlines besloten "om LOOP niet langer aan te bieden en zich in plaats daarvan te richten op de aantrekkelijke voordelen van ‘Miles & More’”.





Concreet zal je je vanaf 1 februari niet meer kunnen inschrijven op het LOOP-programma. Wie lid is, krijgt nog punten voor vluchten die ten laatste in januari worden geboekt en ten laatste in januari 2021 plaatsvinden. LOOP's inruilen voor een vlucht van Brussels Airlines kan nog tot en met januari 2021.