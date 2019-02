Brussels Airlines schrapt al zijn vluchten op dag van nationale staking: meer dan 16.000 reizigers getroffen Hans Renier HA

08 februari 2019

15u27

Bron: Belga, eigen berichtgeving 4 Reizen Er zal woensdag geen enkel vliegtuig van Brussels Airlines opstijgen of landen op Brussels Airport. Alle 222 geplande vluchten worden omwille van de nationale staking geschrapt, zo meldt de luchtvaartmaatschappij. Meer dan 16.000 reizigers moeten hun plannen herzien. Zij krijgen een alternatief aangeboden, of kunnen een terugbetaling vragen.

De voorbije dagen had Brussels Airlines het aantal geschrapte vluchten al een paar keer verhoogd. Gisteren kondigde de maatschappij nog aan twee op de drie vluchten te annuleren. Maar de impact van de staking zal dus nog groter zijn.



De luchtvaartmaatschappij verwacht dat de stakingsacties de operaties vanop Brussels Airport ernstig zullen treffen en heeft daarom beslist om “het volledige programma van 13 februari, met 222 vluchten, te annuleren”. Brussels Airlines biedt alle betrokken reizigers op voorhand een alternatieve reisoplossing aan.

Passagiers met een geannuleerde vlucht die niet meer willen reizen, kunnen een volledige terugbetaling van hun ticket aanvragen. Ze kunnen daarvoor terecht bij hun reisagentschap of op www.brusselsairlines.com/refund.

TUI fly

Concurrent TUI fly zal haar vluchten op de dag van de staking omleiden. De maatschappij had woensdag 36 vluchten van en naar de Belgische luchthavens gepland. Die worden omgeleid naar Rijsel en Parijs (Orly) in Frankrijk, en de Nederlandse luchthavens van Maastricht, Eindhoven en Amsterdam. De meer dan 5.000 betrokken reizigers zullen met bussen van en naar de alternatieve luchthavens worden gebracht.



“De betrokken reizigers worden momenteel gecontacteerd en op de hoogte gebracht van de oplossingen voor hun vertrek of aankomst”, zegt Sarah Saucin van TUI. “We annuleren geen vluchten en doen al het mogelijke om de passagiers zo snel mogelijk te laten vertrekken. Er is extra personeel voorzien om de klantenservice te versterken.”

Neckermann/Thomas Cook

Ook bij Neckermann/Thomas Cook wordt er naar alternatieven gezocht. Voor 90 procent van de klanten is dat al gelukt, luidt het in een persbericht. Zo zullen heel wat reizigers met een speciaal ingelegde busdienst vanuit België naar omliggende buitenlandse luchthavens worden gebracht.

