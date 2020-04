Brussels Airlines schrapt acht routes tot maart volgend jaar wegens teruglopende vraag door coronacrisis LH

09 april 2020

17u03 38 Reizen Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft beslist om acht routes te schrappen tot en met 31 maart volgend jaar. Dat bevestigt Brussels Airlines aan HLN. Het gaat onder meer om de bestemmingen Sevilla, Valencia en Marrakesh. De beslissing heeft te maken met de snel teruglopende vraag door de coronacrisis.



Op Twitter gaven een aantal klanten aan dat hun vluchten in de zomer geschrapt waren. Het blijkt om acht routes te gaan die door de luchtvaartmaatschappij voorlopig niet meer bediend worden: Sevilla, Valencia, Bristol, Hannover, Moskou, Billund, Marrakesh en Santorini. De herziening geldt tot het einde van het winterseizoen, 31 maart volgend jaar dus. Het gaat om een herziening van het vluchtaanbod, maar die verloopt nu sneller door de coronacrisis.

“Het gaat om acht routes waarvan we beslist hebben om ze door de coronacrisis niet op te starten. We verwachten dat de vraag sowieso niet zal terugkomen”, legt woordvoerster Kim Daenen uit. “Daarnaast hebben we reeds een contract met een externe partner, City Jet, opgezegd, waardoor we vijf vliegtuigen minder hebben in de zomer. Dat laatste meldde CEO Dieter Vranckx al aan deze krant.

“Klanten die een reis naar een van die bestemmingen geboekt hadden, worden hierover gecontacteerd. Met hen wordt naar een oplossing gezocht.” Of een andere maatschappij de route kan overnemen, is nog niet bekend.

Brussels Airlines meldde maandag dat het zijn vluchten ten vroegste op 15 mei zou hervatten. De heropstart zal gebeuren met een beperkt aanbod. Welke bestemmingen na 15 mei zullen worden heropgestart, is ook nog niet bekend. “Het hangt niet alleen af van het reisadvies van ons land, we weten nog lang niet naar welke landen we zullen mogen vliegen. Dat allemaal is dus nog koffiedik kijken”, aldus Daenen nog.

