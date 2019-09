Brussels Airlines ruilt luchthaven Toronto voor Montreal TMA

04 september 2019

12u52

Brussels Airlines herschikt haar vluchten op Noord-Amerika. Begin volgend jaar worden de vluchten op de Canadese stad Toronto stopgezet, maar vanaf eind maart zal er worden gevlogen op Montreal (alleen 's zomers). En er zullen voortaan het hele jaar door vluchten zijn van en naar Washington, in de Verenigde Staten, net zoals die er ook zijn naar New York.

Toronto was een nog vrij jonge bestemming van Brussels Airlines. De verbinding met de Canadese stad werd in april 2016 gelanceerd. Maar op 7 januari 2020 zal voor het laatst een vliegtuig van Brussels Airlines opstijgen met bestemming Toronto.

75.000 potentiële reizigers

Maar de luchtvaartmaatschappij verlaat Canada niet. Eind maart wordt een nieuwe trans-Atlantische verbinding gelanceerd: Montreal. “Dat is de belangrijkste markt in Canada vanuit België”, klinkt het. Maar Brussels Airlines mikt ook op passagiers vanuit Montreal die in Brussel overstappen op bijvoorbeeld een van haar Afrika-vluchten. “Montreal kent een grote vraag naar vluchten van en naar Sub-Sahara-Afrika.”



De nieuwe langeafstandsbestemming (Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport) zal alleen tijdens het zomerseizoen, eind maart tot eind oktober, bestaan. Er zijn vijf vluchten per week gepland met een Airbus A330. Brussels Airlines spreekt van meer dan 75.000 potentiële reizigers per jaar.

Tijdens het winterseizoen worden de trans-Atlantische vluchten geconcentreerd op de Verenigde Staten. Op die manier kan Washington het hele jaar door worden aangeboden (nu is het enkel een zomerbestemming), “om te beantwoorden aan de grote vraag naar vluchten tussen Washington en de Afrikaanse bestemmingen van Brussels Airlines”. Op New York (luchthaven JFK) wordt ook het hele jaar gevlogen.