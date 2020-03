Brussels Airlines parkeert 37 vliegtuigen op luchthaven Zaventem, operatie duurt maar liefst 2 weken ADN

20 maart 2020

20u22

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zit in de laatste fase naar de tijdelijke opschorting van al haar reguliere vluchten naar aanleiding van de coronacrisis. Zaterdag staan nog enkele vluchten gepland, nadien gaat het slot er voor zeker vier weken op, repatriëringsvluchten uitgezonderd. Op de luchthaven van Zaventem worden 37 vliegtuigen geparkeerd.

Brussels Airlines bouwde de voorbije dagen het vliegschema zoals aangekondigd helemaal af. De laatste reguliere vlucht was normaal vrijdag gepland, maar uiteindelijk zullen er zaterdag ook nog enkele plaatsvinden. Nadien wordt het normale vliegschema zeker tot en met 19 april volledig opgeschort.

Brussels Airlines zal in die periode 5 vliegtuigen stand-by houden voor eventuele repatriëringsvluchten, 37 andere toestellen worden op Brussels Airport geparkeerd. Nog enkele andere toestellen zijn in het buitenland voor de nodige checks.



In het parkeren van vliegtuigen kruipt meer tijd en moeite dan je zou denken. De hele operatie duurt twee weken, zegt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. Zo moeten er allerlei checks worden uitgevoerd op de toestellen. En ook terwijl ze stilstaan, is er nog werk aan. De motoren moeten bijvoorbeeld elke week draaien.

Luchthavenuitbater Brussels Airport Company verwacht dat er na het weekend ook enkele vliegtuigen van TUI fly Belgium, die nu nog volop repatriëringsvluchten uitvoeren, aan de geparkeerde vloot zullen worden toegevoegd. Al die vliegtuigen zullen onder meer plaats krijgen aan ongebruikte gates en op taxibanen.

De luchthaven verwerkte vrijdag nog ongeveer 170 passagiersvluchten. Dat is 70 procent minder dan normaal en de luchthaven verwacht dat dat nog minder zal worden. Omdat er veel minder vliegverkeer is, gebruikt de luchthaven ook nog maar één baan.

Dat is naargelang de weersomstandigheden baan 07L/25R, de meest noordelijke baan van de luchthaven, of de dwarsbaan 01/19. De zuidelijke baan (07R/25L), waarop normaal de meeste landingen plaatsvinden, is dicht. Dat heeft als voordeel dat er bijvoorbeeld minder banen moeten worden geïnspecteerd.

