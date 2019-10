Brussels Airlines neemt Slovenië-route over van Adria Airways ttr

01 oktober 2019

10u25

Bron: belga 2 Reizen Brussels Airlines start begin november met vluchten tussen Brussel en de Sloveense hoofdstad Ljubljana. De luchtvaartmaatschappij springt zo in het gat dat is achtergelaten door Adria Airways, de Sloveense maatschappij die gisteren de activiteiten staakte en het faillissement aanvroeg.

Brussels Airlines zal vanaf 4 november zes keer per week (niet op zaterdag) met een Airbus A319 vliegen tussen Brussels Airport en Ljubljana.

De Sloveense hoofdstad is de negentiende Europese hoofdstad in het netwerk van Brussels Airlines, zo staat dinsdag in een persbericht van de maatschappij.

Adria Airways vroeg vandaag het faillissement aan. Alle vluchten zijn tot nader order geannuleerd.