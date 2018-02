Brussels Airlines mag nog maar vier keer per week naar Congo vliegen ep

Bron: Belga 0 Reizen Brussels Airlines moet het aantal vluchten op de Congolese hoofdstad Kinshasa terugschroeven van zeven naar vier per week. Dat hebben de Congolese autoriteiten beslist, zo werd bij Brussels Airlines vernomen.

Officieel is er sprake van "een gebrek aan wederkerigheid" - Brussels Airlines vliegt wel op Congo, maar er is geen Congolese maatschappij die op België vliegt. Maar hoogstwaarschijnlijk is de beslissing politiek gemotiveerd: de relaties tussen de Belgische regering en het regime van president Joseph Kabila zijn de voorbije maanden fel verslechterd.

"Dit is heel jammer, vooral voor onze passagiers", reageert Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. De maatschappij werkt aan een nieuw vluchtprogramma, dat ze ter goedkeuring moet voorleggen aan de Congolese autoriteiten. De maatregel geldt vanaf deze week en het is niet duidelijk voor hoe lang. De vlucht van vandaag naar Kinshasa is gewoon vertrokken. Het is nog niet duidelijk of die van morgen zal plaatsvinden. Tot nu toe vloog Brussels Airlines dagelijks op Kinshasa. Vier vliegtuigen keerden rechtstreeks terug, drie andere vlogen eerst nog naar Luanda (Angola).

Tussen Kabila en de Belgische regering gaat het almaar slechter. Nadat België begin dit jaar had besloten om 25 miljoen euro aan samenwerkingsprojecten met de Congolese regering stop te zetten en te heroriënteren naar rechtstreekse humanitaire hulp voor de bevolking, kondigde Kinshasa eind januari aan dat ons land zijn kantoor voor ontwikkelingssamenwerking moet sluiten. Ook werd het "Schengenhuis" gesloten. Dat huis, beheerd door België, levert visa af voor Congolezen die naar zeventien Europese Schengenlanden willen reizen.