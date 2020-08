Brussels Airlines laat minder handbagage toe KVDS

05 augustus 2020

12u32

Bron: Belga 5 Reizen Wie in economy vliegt met Brussels Airlines, zal binnenkort minder handbagage kunnen meenemen. De luchtvaartmaatschappij verlaagt het maximaal toegelaten gewicht tot 8 kilogram, met daarnaast nog een "klein persoonlijk item". Momenteel geldt een limiet tot 12 kilogram voor één stuk handbagage en een persoonlijk item.

De nieuwe reistarieven voor korte- en midellangeafstandsvluchten worden op 18 augustus van kracht en gelden voor vluchten vanaf 1 september. De drie economy-tarieven worden hervormd en de huidige businessclass vervelt tot twee alternatieven. De luchtvaartmaatschappij verlaagt de handbagagelimiet in economy op alle vluchten, dus ook de langeafstandsvluchten.

Tarieven

Met de hervorming neemt Brussels Airlines eigenlijk de tarieven van de ‘Network Airlines’ van moedergroep Lufthansa over. Dat zijn de maatschappijen die het hoogwaardigere segment binnen de groep vertegenwoordigen. Naast Lufthansa gaat het om Austrian Airlines en Swiss. Dat moet voor klanten een "consistente reiservaring bieden" over de verschillende merken van Lufthansa heen.





Wat het effect van de tariefwijzigingen op de prijzen zal zijn, daar kan een woordvoerster van Brussels Airlines woensdag niets over zeggen. "Het gaat om meer aangepaste tarieven, die beter inspelen op de wensen van de klant", benadrukt ze. "Passagiers krijgen meer keuze en flexibiliteit voor wat ze bij hun tickets kopen.”