Brussels Airlines gaat vanaf kerst vluchten voor TUI uitvoeren LH

11 december 2019

11u29 2 Reizen Touroperator TUI, de grootste concurrent van het failliet verklaarde Thomas Cook, gaat samenwerken met luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Vanaf de kerstvakantie zullen de eerste vluchten worden uitgevoerd onder een vluchtnummer van TUI fly.

Om aan de marktvraag te kunnen voldoen, doet TUI regelmatig een beroep op andere luchtvaartmaatschappijen zodat de vluchtcapaciteit van TUI fly wordt uitgebreid. Een Airbus A320 met 180 stoelen zal de bestaande capaciteit nu versterken.

De door Brussels Airlines uitgevoerde vluchten gaan in de beginfase richting de Middellandse Zee. Aanvankelijk zullen 14 bestemmingen met Brussels Airlines worden aangevlogen : 6 in Spanje, 3 in Griekenland, 2 in Turkije en een in Marokko, Egypte en Bulgarije. Andere bestemmingen kunnen later nog worden toegevoegd.

In de periode van december tot oktober zijn de vluchten voornamelijk voorzien tijdens het weekend. Tijdens de maanden juli en augustus zal Brussels Airlines twee vluchten per dag uitvoeren voor TUI fly. De bemanning zal bestaan uit piloten van Brussels Airlines en cabinepersoneel van zowel Brussels Airlines als TUI fly.

“We zijn zeer verheugd over deze samenwerking met de collega’s van Brussels Airlines en we verwelkomen deze belangrijk samenwerking voor de Belgische sector. Deze extra vluchten zullen ons toelaten om onze reizigers een ruimer aanbod aan te bieden”, zegt Erik Follet van TUI Benelux. Volgens Brussels Airlines zal de samenwerking voor de vakantiegangers “een kwalitatieve reiservaring creëren”.

Stijging in aantal boekingen

TUI zag eerder maand al een opmerkelijke stijging in het aantal boekingen voor de krokusvakantie, de paasvakantie en de zomervakantie. Voor de krokusvakantie werd er bij TUI 34 procent meer geboekt dan vorig jaar. Voor de paasvakantie doen de boekingen voor skivakanties het goed, die gaan er met 25 procent op vooruit. Voor de zomerperiode is er een toename van 16 procent. Dat had wellicht deels te maken met het faillissement van Thomas Cook.