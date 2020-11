Brussels Airlines gaat proefproject rond sneltests op het vliegtuig uitrollen

Reizen Experiment met cruises naar ‘nergens’ blijkt populair in Singapore

12 oktober In vijf dagen tijd hebben zeker 6.000 mensen een cruisetocht naar ‘nergens’ geboekt in Singapore. De rederij Genting Cruise Lines organiseert in november en december 23 cruises voor 1.700 personen per boot. Zo'n ‘seacation’ duurt telkens twee of drie dagen.