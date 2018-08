Brussels Aiport in top 10 van duurste Europese luchthavens om taxi te nemen KVE

01 augustus 2018

11u14

Bron: Belga 0 Reizen Een taxiritje van de luchthaven naar het stadscentrum kost in Brussel tussen de 3 en 5 euro per kilometer. Brussels Airport staat daarmee op de zesde plaats in de top 10 van duurste Europese luchthavens om een taxi te nemen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse reiswebsite Vliegveldinfo.nl in samenwerking met AirMundo.com.

In het Airport Taxi Report Summer 2018 worden de taxitarieven van de 50 drukst bezochte Europese luchthavens naast elkaar gelegd. Het duurste vliegveld is Genève Airport, waar taxireizigers 5,67 euro per kilometer betalen. Ook de tweede plaats is, met Zürich Airport (5 euro per km), weggelegd voor een Zwitserse luchthaven. De top vijf wordt vervolledigd door de luchthavens in Kopenhagen, Nice en Düsseldorf. De vijf goedkoopste vliegvelden van Europa liggen allemaal in Turkije.

Gemiddeld kost een taxiritje van luchthaven naar stadscentrum in Europa 40 euro, zo berekenden de onderzoekers. Door de relatief lange afstanden naar hartje stad zijn de Londense vliegvelden in absolute bedragen het duurst. Daar betalen reizigers al gauw ruim 100 euro.