Brussel vierde meest stressvolle hoofdstad van Europa, verrassend hoger in lijst dan Londen

Dat is meteen dé verrassing in deze top vijf, dat Londen daarin laatste eindigt, ook al blijft de stad koploper qua levensduurte in Europa. Parijs is dan weer de duurste hoofdstad in de top tien voor wie er een eigendom wenst te kopen. De gemiddelde prijs bedraagt 10.320,80 Britse pond of ruim 12.000 euro per vierkante meter. Een stekje van 50 vierkante meter kost er dus maar liefst 600.000 euro.