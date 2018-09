Britse ziet hoe haar moeder kapseist met bananenboot en verdrinkt in Egypte mvdb

03 september 2018

08u47

Bron: The Sun - Sky News 0 Reizen Een Britse toeriste is vorige week aan een vijfsterrenresort in het Egyptische Hurghada om het leven gekomen bij een ongeval met een 'bananenboot', een opblaasbare attractie die op zee wordt voortgetrokken door een motorboot.

De vrouw van vermoedelijk eind vijftig zat op het vaartuig dat kapseisde. Ze kwam zo onder de boot terecht en raakte niet boven water. Pas na minuten konden anderen haar op het droge helpen. Reanimatie op het strand mocht niet meer baten. De volwassen dochter van de vrouw was getuige van het ongeval op 28 augustus. Het is niet duidelijk of de vrouw een reddingsvest droeg. Reisorganisatie Thomas Cook onderzoekt het ongeval en heeft soortgelijke excursies voorlopig opgeschort.



Het ongeval gebeurde in hetzelfde hotel waar vorige maand een Brits koppel in aanvankelijk mysterieuze omstandigheden om het leven kwam. Het leidde ertoe dat Thomas Cook achttien Belgen uit het resort weghaalde. Onderzoek heeft uitgewezen dat de zestigers uit Birmingham een natuurlijke dood stierven.