Britse vakantiegangers in opstand tijdens verrassingscruise naar ‘onontdekte parel’ IJmuiden Caspar Naber

22 september 2019

08u54

Bron: AD.nl 3 Reizen Wat werd aangeprezen als een ‘luxe verrassingscruise’ langs ‘onontdekte pareltjes’ aan de Noordzee, is voor Britse passagiers uitgedraaid op een enorme teleurstelling. Hun cruiseschip meerde onder andere aan in het Nederlandse IJmuiden. “We weigeren om nog van boord te gaan”, verklaarden ze gisteravond tegenover de Britse krant The Sun.

Het cruiseschip Balmoral vertrok dinsdag uit de haven van Newcastle voor een 12-daagse verrassingscruise. Fred. Olsen, een in Engeland gevestigde Noorse rederij, beloofde de passagiers een ‘onvergetelijke vakantie langs onontdekte pareltjes aan de Noordzee’.



Onvergetelijk is de trip zeker, maar dan in negatieve zin. Het schip met aan boord zo’n 900 passagiers deed vrijdag de ‘vervallen’ industriehaven IJmuiden aan. Bussen brachten de passagiers naar het centrum, waar ze konden shoppen. “Vreselijk”, zei een passagier woedend tegen de krant. “Alsof ik op één groot complex van sociale woningen was met alleen maar goedkope winkels zoals Poundland. Veel passagiers hebben geklaagd en de bemanning weet dat we niet tevreden zijn.”

Desolate stranden

De dagen daarvoor had het cruiseschip Duinkerken aangedaan met zijn ‘desolate stranden’ waar duizenden geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten worden geëvacueerd vanwege Duitse bombardementen.



De eerste stop was ook al geen succes. Veel passagiers waren verbijsterd toen hun cruiseschip aanmeerde in Great Yarmouth, een volkse en weinig aantrekkelijke Britse badplaats die ooit bekend stond om zijn haringvisserij. “Een aantal vakantiegangers reisde vanuit deze plaats naar Newcastle. Ze hadden zich die reis dan kunnen besparen. Degenen die van boord gingen - de meesten bleven op het schip - werden ontvangen door de burgemeester en kregen daarna een rondleiding door Norwich (zo'n 30 kilometer verderop), evenmin een pareltje. Ze kwamen teleurgesteld en ongelukkig terug.”

1.600 euro

Voor de meeste cruisegangers was de maat vol. Sommige betaalden zo'n 1.600 euro voor de trip. “Het is tot nu toe verschrikkelijk geweest”, verklaarde een gepensioneerde Britse. “We hebben jaren gespaard voor deze vakantie. Alleen Antwerpen, Bordeaux en Santander waren de moeite waard. Sommige passagiers hebben al laten weten dat ze op de volgende bestemmingen niet van boord zullen gaan. Ze willen gewoon dat het voorbij is.”



Fred. Olsen Cruise Lines, gevestigd in Ipswich, toont zich weinig onder de indruk van de klachten. “Een verrassingscruise biedt de kans om nieuwe plekken te bezoeken. Ruim 50 procent van onze gasten keert steeds weer terug voor een nieuwe cruise", reageert Martin Lister, hoofd planning en bestemming.