Britse toeristen in paniek nu TUI plots niet meer naar Spanje vliegt: “Snel een vlucht, we willen hier niet vast komen te zitten” IB

26 juli 2020

14u05

Bron: Belga 9 Reizen Britse toeristen die naar Spanje geweest zijn en naar huis terugkeren, moeten weer veertien dagen in quarantaine blijven. De maatregel is om middernacht ingegaan. Reisonderneming TUI zette vluchten richting Spanje bijgevolg meteen stop. Volgens Spaanse media zijn heel wat Britten nu in paniek naar de luchthaven getrokken om naar huis te vliegen. “We willen snel een vlucht nemen, want we willen hier niet vast komen te zitten”, klinkt het.

De maatregel komt er nadat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus weer sterk gestegen is in Spanje, met name in de noordelijke regio Catalonië. Voor de Britten geldt nu een negatief reisadvies voor heel Spanje, op de eilanden na.

De run op vluchten wordt mede veroorzaakt door de angst dat er binnenkort nauwelijks meer vliegtuigen naar Groot-Brittannië zullen vertrekken. Reisonderneming TUI zette vluchten richting Spanje meteen stop. “Voor 9 augustus zullen die niet meer hervat worden”, klinkt het. “Alle toeristen die nu in Spanje zitten, zullen wel nog teruggehaald worden.” Aan de paniekreacties te zien boezemt die stelling echter weinig vertrouwen in.

“Net een nieuwe job”

Sommige Britten vrezen naar eigen zeggen voor hun baan als ze twee weken thuis moeten zitten. “Ik heb net een nieuwe job gevonden. Op 3 augustus moet ik me voor het eerst melden”, klinkt het vertwijfeld uit de mond van een vakantieganger.

In omgekeerde richting is ook verbijstering. Een Engelsman die op het punt stond met zijn gezin naar de Canarische Eilanden te gaan, vroeg zich boos af waarom dit onaangekondigd ingevoerd werd. Hijzelf had alvast geen annuleringsverzekering afgesloten.

“Puur wanbeleid”

Oppositielid Jon Ashworth noemde de maatregel chaotisch. De Labour-aanhanger begrijpt dat er drastische maatregelen genomen moeten worden. “Maar zoiets van het ene moment op het andere afkondigen, is puur wanbeleid.” De maatregel heeft volgens de ‘Daily Mail’ ook twee ministers op vakantie in Spanje verrast. De Spaanse regering vindt de maatregel overdreven omdat het virus er “onder controle is”.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab wees alle kritiek van de hand. “We hebben de beslissing genomen op basis van nieuwe informatie die geanalyseerd werd. Ik heb begrip voor de problemen die zo ontstaan, maar enkel vage adviezen uitbrengen zou nu onverantwoord zijn.”

Ons land heeft voorlopig enkel delen van Catalonië en Aragon als rode zone aangeduid. Ook Frankrijk heeft een negatief reisadvies voor Catalonië.

Lees ook: Epidemie-expert geeft met tienstappenplan hoop om tweede golf in te dijken (+)